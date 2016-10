Szanse Tuska na drugą kadencję w RE mogą być zerowe

reklama

W radiowym wywiadzie Ryszard Czarnecki analizował szansę Donalda Tuska na drugą kadencję jako szefa Rady Europejskiej i stwierdził, że zależnie od okoliczności mogą być one nawet bliskie zeru.

Jak mówił w audycji „Sedno Sprawy” w Radiu Plus Ryszard Czarnecki:

„Za niespełna trzy miesiące wybory na szefa europarlamentu. Jeżeli to stanowisko obejmie ktoś z tej samej frakcji co pan Donald Tusk, to problem się rozwiąże. Poczekajmy do połowy stycznia. Problem się sam rozwiąże, bo jest prawdopodobne, że to stanowisko obejmie ktoś ze Europejskiej Partii Ludowej i wówczas szanse pana Donalda Tuska na drugą kadencję są bliskie zeru”

Ryszard Czarnecki był również pytany o to, czy Polska może wystawić innego niż Donald Tusk kandydata na stanowisko szefa RE:

„Scenariusze różne są, ale być może nie będę o nich mówił, bo być może te europejskie puzzle polityczne tak się ułożą, że nie będziemy musieli w ogóle zabierać głosu na temat Donalda Tuska, bo Donald Tusk w ogóle nie będzie kandydatem”

24.10.2016, 9:13