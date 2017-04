Szaleństwo LGBT! Zmienił płeć, pojedzie na Olimpiadę grać jako kobieta - ZOBACZ

reklama

Dobrze zbudowany, 32-letni mężczyzna, który obecnie wierzy w to, że stał się kobietą, dostał potwierdzenie od zarządu amerykańskiej organizacji siatkarskiej, że może występować jako kobieta, w damskiej drużynie siatkarek, co więcej – jest prawdopodobne, że znajdzie się w drużynie, która będzie reprezentować Stany Zjednoczone na najbliższej olimpiadzie.

„Żyję w zgodzie z tym, w co wierzę. Jeśli dzięki temu pomogę innym sportowcom, którzy zmienili płeć, to jest to tego warte”

- powiedział(a) Tia Thompson.

Naturalnie decyzja ta spotkała się z krytyką, jednak w obliczu poprawności politycznej nikt nie chce publiczne wystąpić przeciw udziałowi Thompson w drużynie siatkarskiej kobiet.

„Gracze i rodzice, z którymi rozmawialiśmy, a którzy nie chcieli wystąpić przed kamerami, mówili, że nie jest sprawiedliwe konkurowanie kobiet „biologicznych” z mężczyzną, który zmienił płeć, bo wytwarza to nierealny poziom współzawodnictwa”

- powiedziano w Hawai News Now 18 marca.

Ann Leisner w odpowiedzi na materiał telewizji KHNL skomentowała ten fakt w ten sposób:

„Niezły sposób na zdobycie złotego medalu. Facet mówi, że jest kobietą i może walczyć przeciwko kobietom.”

Transseksualista broni się:

„Wiele niedoedukowanych osób negatywnie to komentuje, co rozumiem, bo wciąż brakuje odpowiedniej edukacji jeśli chodzi o zmianę płci”.

Konserwatywny Daily Wired skomentował to w ten sposób:

„Wyobraź sobie, że jesteś sportsmenką, która całe życie pracuje na to, by znaleźć się na samym szczycie rozgrywek tylko po to, by stracić swoją pozycję na rzecz kogoś, kto urodził się mężczyzną. Czy to jest to uprzywilejowanie mężczyzn, o którym tyle mówi lewica?”

W komentarzach użytkownik o nicku „Dmorris” napisał z kolei:

„Kolejny przykład walki liberałów z kobietami. Niebawem żadna normalna kobieta nie utrzyma się w sporcie dzięki szaleństwu politycznej poprawności”

lifesitenews.com

7.04.2017, 13:50