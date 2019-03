SZALEŃSTWO!!! Feministki zablokowały centrum Warszawy

Kochana Frondo, ale gdzie jest najważniejsza wiadomość dnia???

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas ostatniego finału zebrała 175 milionów złotych!!! To 50 milionów więcej niż rok wcześniej.

A to wszystko - między innymi Wasza zasługa!

To szczucie i kłamstwa naprawdę działają.

Radujmy się! 175 milionów na wyposażenie szpitali!

