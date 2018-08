Sytuacja bez precedensu w historii ZUS. Zrezygnował z ponad 5 mld zł dotacji z budżetu państwa

1. Jak poinformował w tych dniach rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewcz, zrezygnował on z dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 3 mld zł.

Wcześniej w marcu tego roku ZUS zrezygnował z dotacji w wysokości 2,2 mld zł, a więc sumarycznie w ciągu 7 miesięcy, budżet mógł zmniejszyć wypłacane środki do FUS aż o 5,2 mld zł.

Jak podkreślił Andrusiewicz jest to sytuacja bez precedensu, nigdy w dotychczasowej najnowszej historii Zakładu, ZUS nie blokował tak dużej dotacji dla FUS, a rezygnacja aż z tak dużej kwoty jest możliwa dzięki dobrej sytuacji w gospodarce.

Przez 7 miesięcy tego roku do ZUS wpłynęło 168, 6 mld zł składek i było to aż 11,4 mld zł więcej niż w analogicznym roku ubiegłego, a na taki wynik obok szybkiego wzrostu gospodarczego ma wpływ niskie bezrobocie, wyraźny wzrost wynagrodzeń, a także uszczelnianie systemu wprowadzone przez Zakład reformą e-składka.

W tym roku dotacja przeznaczona dla FUS w budżecie państwa wynosi 46,6 mld zł i w związku z tak dużymi wpływami składki najprawdopodobniej także w ostatnich miesiącach roku będzie możliwa rezygnacja przez ZUS z kolejnej transzy środków z budżetu państwa.

2. Przypomnijmy, że jak podał ostatnio Główny Urząd Statystyczny (GUS) w swoim komunikacie, w lipcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 7,2% w stosunku do lipca 2017 i wyniosło 4825,02 zł (chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników).

Według danych GUS rosło również zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i w lipcu było wyższe o 3,5% w stosunku do lipca 2017 roku, a w liczbach bezwzględnych wyniosło 6231,1 tysiąca osób.

Jak podaje GUS także w ciągu 7 miesięcy tego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,3% w porównaniu z tymi samymi miesiącami roku ubiegłego, a zatrudnienie w tym samym okresie było o 3,7% wyższe.

Przypomnijmy także, że w całym roku 2017 wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł także 7%, co przy inflacji nieprzekraczającej średnio 2% oznacza wyraźny wzrost płac w ujęciu realnym przekraczający 5% rocznie.

3. Także GUS, który prezentuje wysokość bezrobocia, jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całej ludności cywilnej aktywnej zawodowo na koniec czerwca 2018 roku, wskaźnik bezrobocia spadł do 5,9 % i był to najniższy poziom tego wskaźnika od roku 1991, czyli od początku przemian w Polsce.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca tego roku wyniosła nieco niecałe 970 tysięcy i przy tym tempie spadku bezrobocia, zmniejsza się ono w ostatnich miesiącach średnio o około 40 tysięcy miesięcznie.

Bezrobocie zmniejszyło się w czerwcu we wszystkich województwach od 0,2 do 0,4 punktu procentowego i głównej mierze jego spadek jest spowodowany sezonowym wzrostem zapotrzebowania na pracę w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka.

4. Z kolei według Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce na koniec czerwca 2018 roku, według tzw. metody BAEL (opartej na aktywności ekonomicznej ludzi), wyniosła tylko 3,7%.

Polska należała do pierwszej czwórki krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzględnych wyniosło ono około 620 tysięcy osób i było o ponad 200 tysięcy niższe niż na koniec czerwca 2017 roku).

Najniższe bezrobocie na koniec czerwca 2018 roku Eurostat odnotował w Czechach -2,4%, na drugim miejscu Niemcy-3,4%, na trzecim Węgry – 3,6% (dane z maja tego roku), i na 4 miejscu Polska 3,7%.

5. A więc wynoszący ponad 5% wzrost PKB, ponad 7% wzrost płac w gospodarce i niskie bezrobocie – według GUS 5,9%, a według Eurostatu -3,7%, powodują wyraźny przyrost wpłacanej składki do FUS, a to z kolei oznacza wyraźnie mniejsze zapotrzebowanie na dotację budżetową.

Jak stwierdza rzecznik ZUS jest to sytuacja bez precedensu w historii Zakładu i wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku zapotrzebowanie FUS na dotację budżetową będzie się jeszcze zmniejszało.

Zbigniew Kuźmiuk