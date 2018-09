Syryjscy i libańscy biskupi na Jasnej Górze

Wzywamy wszystkich do nieustannej modlitwy o pokój na świecie. Z wdzięcznością za pomoc oraz z prośbą o modlitwę w intencji Syrii i Libanu na Jasną Górę przybyli tamtejsi biskupi. Przebywają oni w Polsce na zaproszenie premiera i brali udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Jak podkreślają, nie mogło zabraknąć wizyty u Matki Bożej Częstochowskiej.

Bp Antoine Chbeir z Syrii przypomniał, że wciąż najważniejszym przesłaniem jest prośba do wspólnoty międzynarodowej o pomoc w przywróceniu pokoju na Bliskim Wschodzie: „Czekając na pokój, prosimy ciągle naszych chrześcijan i robimy wszystko co w naszej mocy, aby chrześcijanie nie wyjeżdżali z tej ziemi, żeby nie wyjeżdżali, aby pozostawali w swoich domach”.

Syryjski biskup dodał, że w obliczu wojny ludzie tam potrzebują wszystkiego - jedzenia, schronienia, pitnej wody, opieki medycznej i lekarstw. Dlatego tak ważna jest pomoc dostarczana na miejscu. Niesie ją przede wszystkim Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ale także i inni.

Za okazywane serce podziękował melchicki abp Issam John Darwish z Libanu: „My kochamy Matkę Bożą. W moim rycie Theotokos to Matka Boża bardzo czczona. Nie mogłem nie przyjechać do Polski i nie być w Częstochowie. Chcę za pośrednictwem waszego radia podziękować wszystkim Polakom za to, że pomagacie chrześcijanom na Bliskim Wschodzie”.

Biskupi szczególnie dziękowali także kapłanom, którzy z narażeniem życia przybywają, by świadczyć bardzo potrzebną pomoc duchową.

źródło: VaticanNews