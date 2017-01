Syria: Rebelianci nie ufają rządowi i Rosji

reklama

Ugrupowania rebelianckie w Syrii zawieszają swój udział w rokowaniach pokojowych.

Oficjalny komunikat wystosowany przez rebeliantów głosi, że zaprzestają oni udziału w rokowaniach, dopóki rząd oraz jego sojusznicy będą naruszać rozejm.

Rozmowy pokojowe miałyby się odbyć w Astanie, a brać w nich udział miałyby też Rosja i Turcja.

Rebelianci twierdzą, że reżim Asada oraz jego sojusznicy naruszają warunki rozejmu, kontynuując ostrzał. Według komunikatu najwięcej naruszeń rozejmu dokonywanych jest w rejonie opanowanej przez rebeliantów doliny Wadi Barada.

W komunikacie rebelianci wyrażają też wątpliwości co do tego, czy Rosjanie rzeczywiście zmobilizują syryjski rząd do przestrzegania warunków pokoju.

emde/tvp.info

3.01.2017, 8:10