Synodu o młodzieży nie będzie? Abp Chaput apeluje do papieża Franciszka

W trakcie konferencji, która zebrała się w celu omówienia kwestii młodych katolików, abp Charles Chaput z Filadelfii poinformował, że w obliczu kryzysu w Kościele napisał list do papieża Franciszka, w którym prosi go o odwołanie zbliżającego się synodu o młodzieży, który ma się odbyć w Rzymie.

Jak powiedział Forum Kardynałów: „biskupi nie będą mieć żadnej wiarygodności” na zbliżającym się synodzie, który ma się rozpocząć 3 i trwać do 28 października tego roku. Uważa, że wobec tego powinien on zostać po prostu odwołany.

Abp Chaput w liście do papieża zaproponował, aby zamiast rozmawiać o młodzieży, zacząć planować synod dotyczący życia samych biskupów.

Jak przypomina portal Lifesitenews.com – apel arcybiskupa to wezwanie podobne do tego, którego autorem jest biskup Philip Egan z Portsmouth. On również napisał do Ojca Świętego z prośbą, aby zorganizowany został nadzwyczajny Synod, którego tematem byłoby życie duchownych i próba poradzenia sobie z trwającym obecnie kryzysem związanym z wykorzystywaniem seksualnym, którego dopuszczają się księża.

dam/lifesitenews.com,Fronda.pl