Synod o młodzieży. Pierwsze spojrzenie - rola kobiet, seksualność, synodalność

W Watykanie zakończył się Synod Biskupów o młodzieży. Tekst dokumentu finalnego przyjęty przez biskupów będzie teraz przedmiotem długiej analizy teologów i dziennikarzy. Jego pierwsza, siłą rzeczy pobieżna lektura - opublikowany został póki co tylko w języku włoskim - pozwala na wysunięcie kilku wstępnych wniosków.

Po pierwsze, bardzo silnie podkreślono konieczność mocniejszego niż dotąd włączenia w życie Kościoła kobiet. Biskupi nie przesądzili jak ma się to dokonać, ale mowa o powierzaniu kobietom stanowisk kierowniczych czy w ogóle władzy decyzyjnej. ,,Obszarem szczególnej wagi [...] jest obecność kobiet w kościelnych ciałach na wszystkich poziomach, także na pozycjach odpowiedzialnych, oraz uczestnictwo kobiet w procesie kościelnego podejmowania decyzji, szanując rolę posługiwania osób wyświęconych. To obowiązek sprawiedliwości, inspirowany z jednej strony sposobem, w jaki Jezus odnosił się do mężczyzn i kobiet swoich czasów, z drugiej wagą roli niektórych figur kobiecych w Biblii, w historii zbawienia oraz w życiu Kościoła'' - brzmią kluczowe zdania.