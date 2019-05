Synod Amazoński. Żonaci księża znowu o krok bliżej

Tomek 7.5.19 12:19

Masakra.

Każdy chłop wie, że baba ma parcie na kasę i jak pożenią księży to ja już widzę jak te ich baby będą parafie doić. A obowiązki rodzinne i parafii to jak oni połączą? Jechać do pogrzebu, czy dziecko do szkoły zawieźć. Naprawdę nie wierzę, że tego światłe umysły nie rozumieją. To musi być celowa robota rozwalenia Kościoła od środka. Masoneria coraz bardziej decyduje o obliczu Kościoła. Słuchajcie takich jak ks. Natanek - on to dosadnie przedstawia. Dramat!