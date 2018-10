Synod a LGBT. Niepokojące ,,przeczucie'' kard. Tagle'a

Kardynał Luis Tagle z Filipin mówi, że ma ,,przerzucie'', iż finalny dokument Synodu Biskupów o młodzieży pochyli się nad ,,problematyką LGBT''. Jak twierdzi, nie wie tylko, w jakiej formie się to stanie i jakie zostanie przyjęte ,,podejście''.

Kardynał mówił o tym na konferencji prasowej, która odbyła się kilka dni temu; pytano go, czy ,,kwestie LGBT'' będą obecne w dokumencie końcowym zgromadzenia biskupów. To tym bardziej prawdopodobne, że w Instrumentum laboris - dokumencie przygotowawczym, który był i jest podstawą prac Ojców Synodalnych - pada sformułowanie ,,młodzież LGBT''. Konserwatywni, silnie wierzący biskupi krytykowali użycie takiego sformułowania jako przyjmowanie niekatolickiego, z gruntu antychrystycznego języka. Mimo krytyki to wyrażenie nie zostało jednak z tekstu Instrumentum laboris usunięte.