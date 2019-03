Grypsy wysyłane do rodziny przez Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, jednego z członków kierownictwa WiN, aresztowanego w 1947 roku przez UB, należą do najbardziej wzruszających pamiątek po Żołnierzach Niezłomnych. „Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni” - pisał śp. Łukasz Ciepliński.