Syn polityka PSL oskarżony w sprawie gwałtu. Sprawa utajniona

Trzy lata temu zgwałcona została dziewczyna, którą następnie jej napastnicy pozostawili na przystanku autobusowym. Jedną z zamieszanych w to osób był syn polityka PSL z Pietrzykowic na Żywiecczyźnie. Apelacyjna sprawa sądowa została wyłączona z jawności ze względu na dobro poszkodowanej.

Do zdarzenia doszło po prywatce w domu w Pietrzykowicach. Pięciu młodych mężczyzn zostało oskarżonych o gwałt. Jednym z nich jest Michał O., syn regionalnego polityka PSL, byłego wicewojewody. Żaden ze sprawców nie przyznał się do winy. Sąd pierwszej instancji skazał ich na wyroki od 15 miesięcy do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5, oraz grzywnę zadośćuczynienie w wysokości 2 tysięcy złotych. Zajął się też nimi kurator.

Sprawcy odpowiadają za wykorzystanie upojenia alkoholowego i odbycie wielokrotnego stosunku z dziewczyną. Sam Michał O. nie obcował z nią płciowo, jednak odpowie za dokonanie gwałtu zbiorowego – brał w nim bowiem udział umożliwiając reszcie sprawców dokonanie przestępstwa.

20.10.2016, 18:25