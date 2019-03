Syn kpt. ''Burego'': Ojca oczyszczono z zarzutów wiele lat temu

"15 września 1995 roku wniosek mój i żołnierzy Armii Krajowej rozpatrzył wojskowy sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego i wydał postanowienie całkowicie uchylające i oczyszczające mojego ojca. Jest to kilkunastu stronicowe uzasadnienie. To jest obowiązujący, nigdy niezaskarżony wyrok postanowienia sądu" - mówi Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa pseudonim "Bury".

"To, co się wydarzyło w czasie pacyfikacji zostało napisane i wczoraj dokładnie powiedziane w TVP w programie Jana Pospieszalskiego „Warto Rozmawiać”. Bardzo dobrze zostało to wyartykułowane. Ojciec pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. To nie było tak, że ojciec sobie wymyślił, że gdzieś tam sobie pójdzie. Był rozkaz Komendanta Okręgu „Kotwicza” i ojciec miał ten rozkaz wykonać: pacyfikacji tych wiosek, które był skomunizowane. Pozwolę sobie zaznaczyć, że tam, gdzie ojciec był osobiście, rozstrzelano partyjnych konfidentów i nikt więcej nie zginął" - podkreślił.