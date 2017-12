Syn Donalda Trumpa wychwala polski spot

W materiale, zupełnie absurdalnie krytykowaym przez wielu nie tylko internautów, ale i dziennikarzy, wymienieni życzą Amerykanom dobrych świąt Bożego Narodzenia i dziękują Ameryce za pomoc Polsce w ciągu ostatnich 28 lat, w tym za zabezpiecznie egzystencji naszego kraju od strony bezpieczeństwa.

Spotem jest ewidentnie zachwycony syn Donalda Trumpa, Eric Trump.

,,Widziałem właśnie niesamowitą reklamę w FoxNews, w której dziękuje się Stanom Zjednoczonym za pomoc Polakom w zabezpieczeniu ich wolności 28 lat temu i w którym życzy się nam wszystkim wesołych świąt. Tak rzadko ktoś nas docenia lub za coś dziękuje. To było naprawdę miłe!'' - napisał Trump.

I just saw an incredible commercial on @FoxNews, thanking the United States for helping the people of Poland secure their freedom 28 years ago, and wishing all of us a Happy Holiday! So seldom are we appreciated or thanked for anything. This was so nice!! https://t.co/T14HfYVDCw

— Eric Trump (@EricTrump) 21 grudnia 2017