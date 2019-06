Syn Bodnara groził nożem rówieśnikom

Z ustaleń portalu TVP INFO wynika, że 14 -letni syn Adama Bodnara dokonał wraz z dwoma kolegami trzech rozbojów w pobliżu szkoły, do której uczęszczał. Do przestępstw doszło 26 i 28 maja. Chłopcy grozili rówieśnikom nożem.

Do przestępstw doszło w jednej z warszawskich szkół, do której uczęszcza syn Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa trafiła do wydziału dla nieletnich Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów.