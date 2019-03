Symulowany atak na Flotę Bałtycką. Superfortece straszą Rosjan

Amerykańskie bombowce strategiczne B-52 efektownie zameldowały się w Europie. Co najmniej dwie takie maszyny, lecąc z rodzimej bazy w Luizjanie do bazy w brytyjskim Fairford, „zahaczyły” o Bałtyk. Pojawiły się tu po raz pierwszy od 2017 roku. Jedna z tych Superfortec wykonała nawet symulowany atak na rosyjską bazę w obwodzie kaliningradzkim. Na dodatek nastąpiło to w dniu, w którym oficjalnie do służby wszedł nowy zestaw systemów rakietowych S-400 w kaliningradzkiej eksklawie Rosji.

Amerykańskie B-52 – prawdopodobnie łącznie osiem – zaczęły lądować w Fairford 14 marca. Rozmieszczenie B-52H w Wielkiej Brytanii to część kampanii Operation Atlantic Resolve mającej pokazać amerykańskie zaangażowanie sojusznikom zaniepokojonym agresywnością Rosji. Pierwszy amerykański bombowiec lecący do Fairford, najpierw poleciał na wschód, nad Bałtyk. Następnego dnia, 15 marca, zrobił to kolejny bombowiec strategiczny. Co więcej, B-52H Stratofortress wykonał symulowany atak na rosyjską bazę morską. Maszyna zbliżyła się na odległość 160 km od granicy obwodu kaliningradzkiego. Symulowany atak amerykańskiego bombowca miał miejsce w dniu, w którym Flota Bałtycka podała, że do służby wszedł nowy zestaw systemów rakietowych S-400 Triumf, który na początku marca otrzymały siły obrony przeciwlotniczej Floty w obwodzie kaliningradzkim. Oficjalne rozpoczęcie służby poprzedziła uroczystość w pułku rakietowym zgrupowania obrony przeciwlotniczej. Nie podano miejsca dyslokacji S-400 w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło 16 marca lot amerykańskiego bombowca nad Bałtykiem.

Samoloty B-52H należą do 2. Skrzydła Lotnictwa Bombowego w bazie Barksdale w Luizjanie. Amerykańskie Superfortece pojawiają się w Europie postzimnowojennej dość rzadko. Stacjonowały w bazie RAF w Fairford przy okazji wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku, ataków na cele w byłej Jugosławii w 1999 i na cele Iraku w 2003. Bombowce mają operować nad Europą, a także nad Północnym Atlantykiem, gdzie notowana jest zwiększona obecność rosyjskich okrętów i samolotów. Mają uczestniczyć w ćwiczeniach z lokalnymi siłami USA i sojuszników z NATO. B-52 to jeden z najstarszych modeli wciąż pozostających w służbie USAF. Superfortece uczestniczyły w każdym konflikcie zbrojnym z udziałem USA od czasów Wietnamu. Obecna zmodyfikowana wersja B-52 jest przeznaczona do lotów dalekiego zasięgu na niskim pułapie i konwencjonalnych nalotów. Te maszyny mogą być uzbrojone w pociski balistyczne i manewrujące także z głowicami jądrowymi.