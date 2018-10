'Symulator Księdza'. Kolejny paszkwil po filmie 'Kler'?

Jak pisze portal Noizz.pl, gracz wcieli się w postać księdza, którym będzie udzielać sakramentów (oczywiście, według własnego cennika. Co z tego, że "cenniki" to przeważnie bzdura rodem z memów z Sokuzburaka, kiedy modnie jest popluć na Kościół), chodzić po kolędzie, odprawiać egzorcyzmy na półnagich kobietach, "okradać wiernych" (sic!) i kupować dodatki do samochodu przypominającego małego Fiata, na którego dachu "możemy na przykład postawić tabernakulum".