Symboliczne. Oferta Schetyny: sześciopak dla Polaków!

Dziś odbywa się konwencja Platformy Obywatelskiej, a dokładnie: Koalicji Obywatelskiej, bo do Platformy przyłączono tu jeszcze upadającą Nowoczesną Katarzyny Lubnauer. Grzegorz Schetyna przedstawił plan dla Polski.



Otóż po pierwsze, będzie to walka z PiS.

Po drugie, aktywna walka z PiS.

Po trzecie, walka z PiS.

To fundament i podstawa, na których chce budować Platforma Obywatelska.

Ale ma także inne pomysły, które nazwać można ,,sześciopakiem''.

Są to:

- walka ze smogiem (przez 8 lat nie zrobili tu nic, no, ale zawsze jest druga szansa - prawda?)

- troska o seniorów (ostatnio zatroszczyli się wprowadzając podwyższony wiek emerytalny - obiecująco!)

- jeden gospodarz regionu (chodzi o walkę z centralizacją - stare marzenie PO to Polska landowa, jak Niemcy - Brukseli będzie łatwiej omijać Warszawę)

- edukacja przyszłości, szkoła bez chaosu (czyli - reforma edukacji. znowu... a może tak już szkoły zostawić w spokoju?!)

- darmowy bilet dla uczniów (o Boże, przecież to rozdawnictwo! A podobno na nic w Polsce nie ma pieniędzy...)

- orliki, schetynówki, drogi rowerowe (zbudują je tak, jak przez 8 lat autostrady - dzięki, Platformo! grunt w państwie - to orliki!)

Poza tym oczywiście: walka z PiS, walka z PiS, walka z PiS.

Mówiąc krótko: nie lubisz PiS, głosuj na Platformę. Innych argumentów niestety jak nie było, tak nie ma.

bb/twitter