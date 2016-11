Symbol radzieckiej opresji nareszcie zniknął ze Stargardu

reklama

Fot. Wikipedia, Youtube

Znajdująca się na szczycie kolumny zwycięstwa, ustawionej 70 lat temu w Stargardzie czerwona gwiazda, zostanie nareszcie usunięta. Taką decyzję z końcem listopada podjęli włodarze miasta. Sowiecki monument raz na zawsze zniknął z przestrzeni publicznej w nocy z 29 na 30 listopada.



Wniosek do Rady Miejskiej wpłynął bezpośrednio od prezydenta miasta, Sławomira Pajora. Wnosił on o usunięcie kolumny z Placu Wolności w Stargardzie. Powodem był fatalny stan techniczny kolumny. Prezydent zasugerował także, że jeżeli radni się na to zgodzą, to fragmenty kolumny znajdą się na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, który w Stargardzie mieści się przy ulicy Reymonta.

Decyzja przez radnych została podjęta wczoraj, 29 listopada. Proces rozbiórki zaczął się już kilka godzin później, o północy.

Na kolumnie znajdowały się gwiazdy radzieckie, także sierp i młot. Wzniesiono ją 13 listopada 1945 roku. Mierzyła 23 metry. Nie podjęto jeszcze decyzji o tym, gdzie trafią części rozebranego pomnika. Obecnie znajdują się na terenie firmy, która dokonała rozbiórki.

dam/Radio Szczecin,Fronda.pl

30.11.2016, 11:35