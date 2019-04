Hejt z symboliki pożaru Notre Dame? Magdalena Ogórek: Dla lewicy jesteśmy ciemnogrodem

- Strona lewicowo-liberalna, wszystkich katolików i wszystkich tych, którzy bardzo się przejęli symboliką płonącej katedry Notre Dame, odsądziła od czci i wiary - mówiła Magdalena Ogórek na antenie TVP Info.

- Strona lewicowo-liberalna, wszystkich katolików i wszystkich tych, którzy bardzo się przejęli symboliką płonącej katedry Notre Dame, odsądziła od czci i wiary, nie rozumiejąc kompletnie, że nasza wiara polega na interpretacji i symbolice - podkreślała publicystka

- To jest element wpisany w to, co wierzymy i co odczuwamy - dodawała

Według niej, mainstream zbudował narrację, z której wynika, że "jeżeli widzimy w tym jakąkolwiek symbolikę, to, że dzieje się to w Wielkim Tygodniu, to można sprowadzić to to przekazu, że jesteśmy ciemnogrodem".

- Każdego, kto był przejęty i wykazywał jakiejkolwiek emocje w stosunku do płonącej katedry, traktowano jako persona non grata. To strasznie niebezpieczne zjawisko - podsumowała