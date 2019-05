,,Symbol braku szacunku''. Episkopat ostro o marszu ,,równości'' w Gdańsku

Księża na księżyc 27.5.19 18:07

A DLACZEGO KTOŚ MIAŁBY SZANOWAĆ EPISKOPAT I KLER? LUDZIE CI BEZKARNIE WYKORZYSTUJĄ POLITYKÓW, JEDNI KSIĘŻA GWAŁCĄ DZIECI, INNI POMAGAJĄ IM UNIKAĆ KARY. W ZAMIAN ZA POPARCIE POLITYCZNE, KLECHY BIORĄ MILIONY OD RZĄDÓW JAKIE BY ONE NIE BYŁY. Co wyście na łeb upadli, podajcie chociaż jeden powód dla którego należałby szanować kler? Za rozbiory? Za targowice? Za to że tysiące dzieci w Polsce chodzi głodne, a klechy w wojsku, szkołach, szpitalach, dostają ogromne pensje z pieniędzy podatników?