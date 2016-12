Syed Kamall w obronie Polski do Lewicy w PE: Jesteście hipokrytami

reklama

Syed Kamall w PE/źr. zdj. Youtube reklama

Szef frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Syed Kamall wystąpił na forum Parlamentu Europejskiego w obronie Polski. Polityk ostro odpowiedział lewicy i socjalistom z PE.

"Kolejna sesja po to, by Parlament Europejski pouczał naród polski i rząd polski, co do tego jak ma wyglądać demokracja.. Gdy poucza się rząd wybrany w demokratycznych wyborach, to poucza się też ludzi, którzy na ten rząd głosowali. Dlatego ludzie czują się oderwani od Brukseli"- rozpoczął eurodeputowany. Następnie wytknął lewicy hipokryzję:

"Lewica lubi pouczać. Jesteście pełni hipokryzji i popieraliście rządy tyranów w przeszłości. Członkowie polskiego rządu wiele lat walczyli, by zrzucić kajdany opresji komunistycznej."- powiedział Kamall.

Skrytykował postępowanie europarlamentarzystów z PO, PSL i SLD:

"Wprowadzamy tylko niepotrzebna polaryzację. Partie opozycyjne, które przegrały w Polsce atakują swój rząd w Brukseli i Strasburgu i zapominają, że Trybunał Konstytucyjny wyglądał tak samo i nie stosował norm międzynarodowych, co do regulacji medialnych."

Syed Kamall porównał "pomocną dłoń" unijnych polityków i urzędników do pięści, "która chce kontrolować".

"Wielu odważnych Polaków, którzy walczyli z komunizmem, widzą, że Bruksela jest bardziej mistrzem niż partnerem"- podkreślił polityk.

Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów odniósł się również do wypowiedzi jednej z lewicowych europosłanek, która lamentowała nad konwencją stambulską:

"Jest kilkanaście krajów UE, które nawet jej nie podpisały, a Polską ją podpisała. Jesteście hipokrytami"

JJ/wpolityce.pl, Fronda.pl

14.12.2016, 18:15