Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami!

Litania do św. ap. Piotra i Pawła (29 VI)

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.



Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Towarzysze i przyjaciele Syna Bożego,

Bohaterscy obrońcy prawdziwej wiary,

Wyznawcy Jezusa Ukrzyżowanego,

Słowa Jego po ziemi roznoszący,

Mężowie w pracy apostolskiej niestrudzeni,



Święty Piotrze, któremu Pan nasz, Jezus Chrystus, dał klucze od Nieba i ustanowił go głową widzialną Kościoła swego, módl się za nami.

Święty Pawle, którego Pan nasz, Jezus Chrystus, jako narzędzie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej,

Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał swój upadek,

Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa tak wielkim światłem Kościoła został,

Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił,

Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał,

Święty Piotrze, któryś przez pokorę głową ku ziemi zwrócony ukrzyżowany został,

Święty Pawle, któryś dla wiary Chrystusowej ścięty został,



Święty Piotrze i Pawle, niezwyciężone podpory Kościoła Bożego, módlcie się za nami.

Święty Piotrze i Pawle, którzyście za przykładem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili się dla zbawienia dusz ludzkich,

Święty Piotrze i Pawle, którzyście krew swoją za świętą wiarę przelali,

Przez trudy i owoce apostolskiej pracy Waszej,

Przez chwałę, której teraz w niebie zażywacie,

Abyśmy także do chwały niebieskiej dostać się mogli,

Abyśmy wiarę świętą Kościoła katolickiego niezachwianą do śmierci zachowali,

Aby Bóg łaską swoją wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego wspierać raczył,

Aby Bóg małżonków w zaprzysiężonej wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości utrzymywać raczył,

Aby Bóg rodziny nasze opieką swą miłościwą otoczyć raczył,

Abyśmy od zarazy, głodu i wojny zachowani byli,

Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.



W.: Tyś jest Piotr,

O.: A na tej opoce zbuduję mój Kościół.



Módlmy się.

Boże, który świętemu Piotrowi, Apostołowi Twojemu, dałeś klucze Królestwa Niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania, spraw, prosimy, abyśmy za jego przyczyną z więzów naszych grzechów rozwiązani byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W.: Tyś jest naczynie wybrane, święty Pawle, O.: Głosicielu prawdy na całym świecie.

Módlmy się.

Boże, któryś przez nauczanie świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego jako Apostoła narodów czcimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed narodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci... Niech wraz z Tobą nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego... Niech w wierze przez Was wzmocniony, w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.