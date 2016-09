reklama

reklama

Papież Leon XIII pod koniec Mszy św. otrzymał od Boga objawienie – widział walkę, jaką stoczyć miały zastępy anielskie z demonami. Krótko potem ułożył powyższą modlitwę i nakazał ją odmawiać we wszystkich kościołach po zakończeniu Mszy świętej. Modlitwa ta zaczyna się od słów „Święty Michale Archaniele…”

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,

a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.



Oprac. MP

29.09.2016, 11:35