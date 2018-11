Świętość jest mistrzowską drogą do życia wiecznego

Życie wieczne jest celem życia chrześcijańskiego i największym szczęściem człowieka, z kolei świętość jest mistrzowską drogą do jego osiągnięcia – powiedział kard. Luis Ladaria, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w katechezie na temat: „Powołani do życia wiecznego oraz do świętości” wygłoszonej w auli Wikariatu Rzymskiego. Podkreślił, że do świętości prowadzi codzienne podążanie drogą i w świetle Jezusa, a stałym punktem odniesienia są ewangeliczne Błogosławieństwa.

Kard. Ladaria przypomniał, że kres pielgrzymowania na ziemi prowadzi nas ostatecznie do oglądania jaśniejącego blaskiem oblicza Boga, który jest Ojcem. Powinnyśmy czuć się zaproszeni do nowego życia, które jest w nas od momentu chrztu świętego. Nie należy zmartwychwstania Chrystusa oddzielać od naszego. On jest głową i Jego zmartwychwstanie nabiera pełnego sensu dopiero wraz ze zmartwychwstaniem członków. Nasze podobieństwo do Chrystusa zakłada nasze zbawienie, które zrealizuje się w pełni, kiedy On objawi się w chwale. Wtedy będziemy uczestniczyli w pełni błogosławionej wizji, widząc już nie jakby w zwierciadle, ale twarzą w twarz oblicze Boże.