Święto Marynarki Wojennej. Ważne słowa szefa MON

Niejestemrobotem 30.6.19 19:01

No jak na razie kupili śmigłowce, za mało i nieodpowiednie dla naszej marynarki wojennej, poza tym zrezygnowali z Australijskich fregat i to by było na tyle. Także chwilowo nie ma za bardzo co się chwalić planem. Sam plan, fakt ciekawy, ale mało szczegółowy (jakie okręty, jakich klas, ile) jak na razie, a już minęły ponad 2 lata, więc fajnie, jakby były znane pewne szczegóły. No i na wszystko zawsze brakuje pieniędzy, a okręty nie dopłyną na defiladę do Warszawy, więc wszystkie rządy traktują MW z pewną nonszalancją. No nic, zobaczymy co będzie, ale nie spodziewam się korzystnych dla Polski posunięć ze strony tego rządu.