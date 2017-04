Świetne! Zakonnice wykorzystały 'dzień pingwina' do... [FILM]

reklama

Wtorkowy „światowy Dzień Pingwina” świetnie i humorystycznie wykorzystały siostry zakonne, dominikanki z Broniszewic. Krótki, zabawny film ma zachęcić do wpłacania cegiełek na Dotychczasowy Dom, w którym żyje 56 niepełnosprawnych chłopców.

Siostry zachęcają do wpłacania pieniędzy na www.domchlopakow.pl, który znajduje się w Broniszewicach. Obecny dom wymaga remontu, konieczne jest wybudowanie nowego miejsca dla ich podopiecznych.

„Miałyśmy głupawkę dzisiaj rano, a ponieważ śledzimy te nieoficjalne "dni...", to wiedziałyśmy, że dzisiaj Dzień Pingwina i zastanawiałyśmy się, co zrobić z tej okazji. Jesteśmy przemęczone pracą, budową domu dla naszych chłopców - to są efekty, nie mamy żadnych granic”

- pisała na facebooku siostra Eliza Małgorzata Myk. Zobacz film:

dam/radiozet.pl,Fronda.pl

26.04.2017, 11:08