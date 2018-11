Świetne wyniki Orlenu. To konkretny zysk dla budżetu

1. W środę na konferencji prasowej z udziałem szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marusza Banasia, prezes Orlen S.A. Daniel Obajtek, przekazał kolejne 3 kolejne samochody - laboratoria do badania próbek paliw, natychmiast po sprawdzeniu przewożonego paliwa.

W ten sposób KAS będzie dysponował już 5 takimi samochodami (dwa zostały przekazane w 2017 roku), a do końca roku Orlen S.A. przekaże kolejne dwa samochody -laboratoria.

Jak poinformował prezes Obajtek łączny wydatek związany z tegorocznymi zakupami tych samochodów wyniósł 7,5 mln zł, ale to najbardziej opłacalna inwestycja jego firmy, ponieważ dzięki bardziej skutecznym kontrolom dokonywanym przez KAS, maleje szara strefa obrotu paliwami, a rośnie i to bardzo wyraźnie sprzedaż oficjalna.

2. Prezes Obajtek poinformował, że sprzedaż oleju napędowego od początku 2016 roku do końca pierwszej polowy 2018 roku (zaledwie przez 2,5 roku) przez koncern Orlen S.A wzrosła aż o 45%.

Jak zaznaczył prezes Obajtek, jeżeli przyjąć, że wzrost sprzedaży oleju napędowego 10 punktów procentowych jest związany z wzrostem gospodarczym do uszczelnienie systemu obrotu paliwami spowodowało wzrost jego sprzedaży aż o 35%.

Przekłada się to na wyraźny wzrost łącznych przychodów firmy (wzrosły w tym okresie aż o 38%), a to z kolei spowodowało, że rosną kwoty podatków odprowadzanych przez Orlen S.A. do budżetu państwa.