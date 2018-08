Świetna akcja Patryka Jakiego! ,,100imy pod blokiem''

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki ogłosił akcję ,,100imy pod blokiem''. Chce odwiedzić 100 osiedli i blokowisk w stolicy, przekonując warszawiaków, że jego propozycja to coś zupełnie innego niż to, co prezentowała i chce nadal prezentować Platforma. Warszawa ma być dla warszawiaków, a nie tylko dla wielkich korporacji.