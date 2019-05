Świerzyński mocno o pedofilach: Ja bym tych sk****synów... [18+]

„Dla mnie to są zbyt mocne, osobiste przeżycia, żebym wracał pamięcią do czegoś, o czym chcę zapomnieć” - powiedział lider Bayer Full Sławomir Świerzyński, gdy zapytano go o to, czy oglądał film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Podkreślił, że z wymienionych powodów nie oglądał go i nie ma zamiaru oglądać.