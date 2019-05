Światowy Kongres Żydów krytykuje wypowiedź polskiego premiera

"Wzywam premiera Morawieckiego, by zaprzeczył lub wycofał to głęboko obraźliwe i całkowicie niezrozumiałe stwierdzenie" – napisał Ronald S. Lauder, szef Światowego Kongresu Żydów (WJC).

Organizacja żydowska odniosła się do wypowiedzi szefa polskiego rządu podczas konwencji PiS w Łodzi. W zeszły piątek Mateusz Morawiecki stwierdził, że wypłata odszkodowań wojennych byłaby "pośmiertnym zwycięstwem Hitlera". Nawiązując do ustawy 447 i żydowskich roszczeń wobec Polski szef rządu podkreślił, że polskie władze nie zgadzają się na wypłatę jakichkolwiek odszkodowań.

"Jeśli kiedykolwiek by do tego doszło, że zamieniony zostałby kat i ofiara, to urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera"-powiedział polityk. WJC wydało oświadczenie w związku z wypowiedzią premiera Morawieckiego. Szef Kongresu wzywa prezesa Rady Ministrów RP, aby "zaprzeczył lub wycofał to głęboko obraźliwe i całkowicie niezrozumiałe stwierdzenie".