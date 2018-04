Świat według ,,Nergala''. Kto go wpuścił do radia?

Adam Darski ps. Nergal, któremu polskie władze z niezrozumiałych przyczyn od lat pozwalają na szkalowani polskości i katolicyzmu, był dziś gościem Radia Zet, gdzie mówił o swoim spojrzeniu na polską politykę. Jak się okazuje, chce, by władza chroniła go przed ,,katotalibami'', a obecnie rządzących nie lubi między innymi dlatego, że są jego zdaniem ,,brzydcy''.

,,Ja mam problem etyczno-estetyczny z tym, że w Polsce o prawach kobiet, które są istotami pięknymi, decydują najczęściej bardzo nieatrakcyjni, zaniedbani, brzydcy mężczyźni. Często zaznaczam, że holistycznie podchodzę do człowieka. Wystarczy czasem powąchać albo w telewizorze zobaczyć i mówię „co za obślizgły typ”. Po prostu nie ufam temu facetowi. Nie wiem, jak ty masz, ale ja tak właśnie mam. Energetycznie odbieram świat'' - powiedział ,,piękny'' Adam Darski.

Nie wiemy, co w dużym radiu robi facet, który świat odbiera jak sam mówi nie rozumowo, ale ,,energetycznie''. Widoczni Radio Zet ustala jakiś nowy kanon debaty publicznej, gdzie nie będą już decydować argumenty, ale wrażenia wizualne i estetyczne oraz ,,energia''.

Ale może to taka ,,energia'' o jaką komuś chodzi? Bo mówiąc krótko, jest to czysta nienawiść - i to w dodatku skrajnie wulgarna.

,,Mam problem z tą dzisiejszą władzą. Mam problem z tym, jak wyglądają, jak się wysławiają i z tym, że zaglądają do majtek kobiet i decydują o sprawach, o których nie powinni decydować. A jeszcze w tym wszystkim olbrzymi wpływ ma oczywiście Kościół, który w ogóle się powinien, k..., trzymać z daleka od spraw państwa i jego polityki. Kościół powinien znać swoje miejsce. W Polsce nigdy nie znał swojego miejsca i zawsze się wpier... wszędzie tam gdzie nie powinien'' - powiada Darski.

I apeluje do władzy: ,,Przynajmniej mi nie przeszkadzajcie w mojej twórczości, w moim życiu. Przynajmniej tego nie róbcie. Nie oczekuję, że będziecie mi dawali pieniądze, ja nie chcę waszych pieniędzy, ale chrońcie mnie przed fanatyzmem, przed katolickimi talibami i dajcie mi uprawiać moją sztukę, z której też korzystacie i wasz budżet korzysta''.

Do jakiego stanu doprowadzimy debatę publiczną udzielając głosu podobnym osobnikom nie trzeba mówić. Przypomnijmy, że Darski ,,zasłynął'' w ostatnim czasie przerabianiem godła Polski w stylu satanistycznym czy prezentowaniem Jezusa Chrystusa na wibratorze.

Radio Zet wykonuje dla Polski doprawdy krecią robotę. Wzywamy, by to przemyśleć...

mod/radiozet.pl