''Świat potrzebował i potrzebuje ojca Pio''

To był człowiek, który do szaleństwa kochał ludzi – mówili uczestnicy spotkania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego zainaugurowano polskie obchody 50. rocznicy śmierci o. Pio i 100. rocznicy otrzymania przez niego stygmatów. Głównym organizatorem jubileuszowych obchodów w Polsce pod hasłem „Do nieba z Ojcem Pio” jest krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a także konferencje wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych.

100 lat temu, 20 września 1918 roku, św. Ojciec Pio, modląc się w chórze zakonnym przed krucyfiksem, otrzymał stygmaty – 5 ran, które nosił 50 lat – na rękach, boku i nogach. Jak obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali, z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3 400 litrów krwi. Rany krwawiły szczególnie, gdy odprawiał Mszę Świętą. W tym roku przeżywamy 100. rocznicę otrzymania stygmatów i 50-lecie śmierci Ojca Pio. Jubileusz będzie świętowany w całym Kościele.

„Ojciec Pio jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła na świecie. To był człowiek po pierwsze wielkiej modlitwy, był bardzo pokorny, chodził w obecności Boga” – mówił kapucyn brat Roman Rusek podczas spotkania zapowiadającego obchody jubileuszu w Polsce. Podkreślił, że o. Pio to człowiek, który się modlił i ta modlitwa była poparta wielkim cierpieniem. „Świat potrzebował i potrzebuje ojca. Ojciec Pio stał się takim ojcem dla milionów ludzi” – dodał brat Roman Rusek.

Z okazji jubileuszu o. Pio, 17 marca, papież Franciszek odwiedzi Pietrelcinę i San Giovanni Rotondo – miejsca związane ze świętym o. Pio. Również Polacy udadzą się do San Giovanni Rotondo. Narodowa pielgrzymka będzie miała miejsce od 10 do 13 października. Rozpocznie się od spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas środowej audiencji ogólnej.

W czasie jubileuszowych obchodów w Polsce zaplanowano też m.in. czuwanie z o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 16 i 17 czerwca, by uczcić datę kanonizacji św. o. Pio (16 czerwca). Gościem specjalny czuwania będzie kard. Stanisław Dziwisz, który będzie przewodniczył Mszy św.

Oprócz spotkania w Łagiewnikach od 20 do 22 września na Jasnej Górze odbywać się będzie Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Pod koniec września, podobny kongres, będzie miał miejsce również w Gdańsku. W nocy z 22 na 23 września, a więc w dniu rocznicy śmierci o. Pio na Jasnej Górze pod hasłem „Czyścimy czyściec” trwać będzie modlitwa w intencji tych osób, które odeszły, a którym nie przebaczyliśmy.

Wśród inicjatyw roku jubileuszowego prowadzone będą również kampanie społeczne, m.in. kampania pod nazwą „Niestygmatycy”. Na stronie internetowej pod taką nazwą publikowane są historie osób, które pokazują, że warto być otwartym na drugiego człowieka, nie oceniając go. Nazwa kampanii nawiązuje do pojęcia stygmatyzacji społecznej, jej celem jest skłonienie do refleksji nad stygmatyzowaniem osób bezdomnych. Główne hasło akcji brzmi: „Zobacz we mnie kogoś więcej niż bezdomnego”.

