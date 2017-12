Świadkowie Jehowy- zakamuflowana sekta satanistyczna. Wstrząsające świadectwo!

Moja historia nawrócenia była i jest dla mnie samej bardzo zaskakująca. Byłam Świadkiem Jehowy od młodości, [36 lat] z całą cztero osobową rodziną. Tata, mama, siostra i ja zostaliśmy ochrzczeni w 1974 roku, właściwie też i ze strachu przed Armagedonem jaki miał być w 1975 roku, [tak prorokowali świadkowie]. Potem wyszłam za mąż, za brata ze zboru i mieliśmy troje dzieci. Przykładna rodzina, mąż starszy zboru, ja byłam pionierką.

Dzieci wyszły za mąż i wyfrunęły z gniazda. Córki mieszkają w Szkocji w Aberdeen, syn z synową w Białymstoku. Mieszkając na Śląsku, [a chcieliśmy się gdzieś przeprowadzić] zastanawialiśmy się gdzie Bóg nam wskaże dom. Za jakiś czas dostaliśmy w spadku domek do kapitalnego remontu w Augustowie. Lubię remonty, a Augustów jest piękny, więc przeprowadziliśmy się. Jeszcze nie wiedziałam, że to był Boży plan!!!

W tym czasie dostałam pracę przy komputerze i zrobiłam prawo jazdy. Dziwnym trafem zaoszczędziłam pieniądze. Nie wiedziałam, że Pan Jezus szykuje mi samodzielne życie bez organizacji ŚJ.

Następny problem pojawił się jak głosiłam od domu do domu. Pewien mężczyzna zapytał mnie czy wiem, że w publikacjach ŚJ są masońskie, satanistyczne ukryte znaki. Byłam zdziwiona, nie wierzyłam. Zapytał, czy znam historię świadków Jehowy od początku ich powstania. Nie znałam, a za dociekanie prawdy groziło wykluczenie ze zboru. Pokazał mi książkę, Kryzys sumienia, napisaną przez członka nadzorującego organizację, który wyjawił wiele niechlubnych spraw. Nic o tym nie wiedziałam. Pokazał, że ŚJ usunęli ok. 750 wersetów z Biblii mówiących np. o Boskości Jezusa i Ducha Świętego.

Zaczęłam szukać w Internecie, znalazłam tyle informacji, że przeżyłam szok! Gdy powiedziałam o tym mężowi, powiedział; „....w nieświadomości lepiej żyć....” Gryzło mnie sumienie, że nie postępowałam jak Świadek Jehowy, więc sama zgłosiłam braciom, prosząc o pomoc i przebaczenie - innych jeszcze grzechów. Oni tylko na to czekali, szukali powodu by mnie wykluczyć. Odwoływałam się znowu, na sądzie było sześciu i znowu wykluczyli mnie, w listopadzie 2010 roku.

Wielu świadków po wyjściu z organizacji traci chęć do życia, [presja jest zbyt silna]. Z taką osobą nie można rozmawiać, nawet uśmiechnąć się. Będąc z nimi nie można było mieć przyjaciół z poza zboru, dlatego nie miałam nikogo bliskiego, przyjaciół, znajomych, dzieci się mnie wyrzekły, rodzina też. Mąż kazał się wyprowadzić do bloku - drugiego naszego mieszkania. Podał o rozwód, bez orzekania winy. 7 marca tego roku miałam rozwód po 32 latach małżeństwa. Podzieliliśmy się mieszkaniami i jestem teraz samodzielna.

Pamiętam jak pierwszy raz w życiu klęcząc i płacząc modliłam się do Pana Jezusa. Miałam ulgę, czułam wewnętrzny spokój, jakbym nareszcie znalazła się w domu. Zaczęłam chodzić do hospicjum i udzielać się charytatywnie jako wolentariuszka, bo kocham ludzi. Wszędzie mówiłam o Jezusie. Zaczęłam szybko szukać pomocy, [bo samotność jest straszna] pisałam na forach. W ten sposób poznałam byłych świadków. Nawiązałam kontakt z grupą Chrześcijan Ewangelicznych, słuchałam wykładów Szymona Matusiaka, czytałam książki i Słowa Nadziei, Tadeusza Połgensek.

Tak też trafiłam do kościoła Zielonoświątkowego, gdzie czuję się wspaniale. Już po raz pierwszy kiedy przyszłam do kościoła Pan Jezus dotknął mego serca. Zrozumiałam, że umarł za mnie na krzyżu, wziął na siebie moje grzechy i teraz prowadzi mnie do zbawienia. Za ten cudowny dar pragnę Mu już całe życie dziękować, a wszystkich proszę o modlitwę za moimi dziećmi, aby Pan Jezus otworzył im oczy, by wyszli z sekty świadków. Tylko Bóg może to sprawić i wyrwać z takich sideł.

Zrozumiałam, że to właśnie Jezus prowadził mnie od dawna, Jemu zaufałam, staram się być posłuszna i dziękuję z całego serca, że samodzielnie czytam Biblię i Ją rozumiem. Mąż powiedział; "....jak wrócisz do organizacji to się pobierzemy..." Już nie wrócę! Bardzo pokochałam Jezusa, On jest moją miłością. 23 czerwca 2011 roku przyjęłam chrzest w wodzie.

Elżbieta z Augustowa

Świadectwo o Esterce - mojej córce.

Jak mówiłam, zostałam przez Pana wyrwana ze Świadków Jehowy. W tej religii byłam 36 lat, ale dzieci zostały. Boleję nad tym. Najmłodsza córka parę lat temu została wykluczona ze świadków, bo brała narkotyki i piła alkohol. Esterka ma 25 lat i przebywała cały czas, [6 lat] w Szkocji w Aberdeen. Prowadziła bardzo rozrywkowe życie. Nie chciała słyszeć o Bogu. Kilka razy jeździłam do niej, tłumaczyłam, błagałam ją o opamiętanie się. Paliła i zarzywała wszelkie narkotyki. Była wrakiem człowieka.

Serce mi krwawiło. Jak się nawróciłam w kwietniu 2011 i przyjęłam 23 czerwca chrzest, postanowiłam cały czas modlić się o nią do Pana Jezusa. I cud się stał!

17 lipca zadzwoniła do mnie błagając; "....mamo pomocy bo umieram...." To była niedziela. Pan Jezus pomógł mi cudem dostać tani bilet, [już we wtorek] na samolot do Anglii. Płakałam ze szczęścia. Szybko dostałam bilet PKS z Augustowa na Okęcie, z bezpośrednim połączeniem. Były mąż nie chciał ze mną lecieć. Martwiłam się tylko jak się dostanę do niej, bo z lotniska w Anglii, jeszcze trzeba było dojechać 250 km. Tym bardziej, że nie znam języka angielskiego. O dowiezienie mnie na miejsce zadbał już Pan Jezus, poprzez wspaniałą pomoc brata chrześcijanina z Bielsko Białej, [Piotra Guzika]. On załatwił mi transport. Szczęśliwie mogłam dojechać do Aberdeen, całą drogę rozmawiając z kierowcą o Panu Jezusie i Biblii. Ale nastąpiły problemy gdy dojechałam. Okazało się, że Esterka od miesiąca jest bezdomna, nie pracuje, upija się i narkotyzuje już heroiną. Na pół łysa, zęby się ruszają, kości bolą, nerki, trzustka. Straszne! Nie mogłam jej poznać.