Świadectwo nawróconego antyterrorysty: Bóg to nie ściema

Z Sebastianem Maślanką, nawróconym antyterrorystą, który odkrył Boga w śmiertelnej chorobie, rozmawia Agnieszka Wawryniuk.

Sebastian, na Jerycho Młodych przywiozłeś strój komandosa. W worku, który wniosłeś na scenę, były m.in. ciężkie buty, kamizelka taktyczna i pas. Teraz są to już tylko rekwizyty…

Tego stroju używałem na co dzień w swojej pracy. Działałem w policji, w brygadzie antyterrorystycznej. To był mój pancerz fizyczny. Niestety w tamtym czasie nie miałem żadnej zbroi wewnętrznej, duchowej. Myślę, że byłem wtedy chodzącym trupem. Na zewnątrz wyglądałem świetnie, ale w środku cuchnąłem. Nie chodziłem do kościoła. Nie istniały dla mnie żadne sakramenty. Byłem bardzo daleko od Boga. Żyłem w konkubinacie, w ciężkim grzechu, czasami zdradzałem swoją dziewczynę. Przede wszystkim liczył się dla mnie kult siły. Kiedy brakowało argumentów logicznych, udowadniałem swoje racje przemocą. Szkolenia i to, co miałem w głowie, sprawiały, że byłem gotowy nawet do tego, by zabić drugiego człowieka. Niczego mi wtedy nie brakowało. Byłem młody, cięższy o 15 kg mięśni, wysportowany, szeroki w barkach. Nie narzekałem też na brak pieniędzy. Mimo że pracowałem w policji, dorabiałem staniem na bramkach. Moją pasją były samochody terenowe. Kupowałem coraz lepsze, modyfikując je do jazdy w coraz cięższym terenie. Wydawało mi się, że jestem jak młody bóg.

Kiedy zaczęły się zmiany? Co było tym punktem zwrotnym?

Byłem wtedy na siłowni. Zawsze dużo trenowałem, ale akurat tamtego dnia przygotowywałem się do trzytygodniowych ćwiczeń na poligonie. Na ten zjazd mieli przybyć antyterroryści z całej Polski. Podnosiłem sztangę, ćwicząc tzw. kaptury. W pewnym momencie postanowiłem sprawdzić, czy już trochę „urosły”. Dotykając mięśni, wyczułem dziwne zgrubienie. Poszedłem do lekarza, bo trzeba było zrobić badania potrzebne do udziału w ćwiczeniach na poligonie. Wysłał mnie na biopsję.

Spodziewałeś się czegoś złego?

Na wynik trzeba było poczekać trzy tygodnie. Diagnoza brzmiała jak wyrok: ziarnica złośliwa. To był rak. Zastanawiałem się, jak to możliwe. Myślałem sobie: „Przecież jestem zdrowy, wielki i mogę wszystko. To inni mogą chorować na raka, ale nie ja”. Nie pojechałem już na poligon. Wszystko zmieniło się o 180 stopni. Całe życie nagle wywróciło się do góry nogami. Do tej pory żyłem tylko dla siebie i myślałem tylko o sobie. Byłem w związku, ale to mnie, a nie mojej dziewczynie miało być w nim dobrze. Podobnie traktowałem ludzi wokół siebie.

Tak jak ekstremalna była moja praca i życie, tak samo ekstremalnie byłem oporny na leczenie. Chemia, którą mi dawano (bardzo różnorodna i w wielkich dawkach), nie przynosiła rezultatów. Leczyłem się, jeżdżąc po całej Polsce. Leżałem w Poznaniu, Zielonej Górze i Warszawie. Nic mi nie pomagało. Wreszcie stanąłem przed wyborem: śmierć albo dwa przeszczepy szpiku (jeden był niewystarczający). Chciałem żyć.

Sebastian, jak w Twoim przypadku wyglądał przebieg choroby? Na pewno lekko nie miałeś…

To było ogromne cierpienie. W ciągu kilku tygodni schudłem ok. 30 kg. Już nie wyglądałem tak jak dawniej. Podczas przygotowania do przeszczepu źle mnie zacewnikowano. Zacząłem krwawić. Ja, wysoki, niegdyś dobrze zbudowany facet, leżałem na szpitalnym łóżku w pampersie. Sama skóra i kości. Wyglądałem jak więzień Auschwitz. Przeszczepy wiązały się z ogromnym bólem i zamknięciem się w sobie. Naprawdę niewiele brakowało, bym znalazł się po drugiej stronie.

Nawrócenie przyszło w szpitalu?

Kiedy było mi ciężko, robiłem dwie rzeczy. Po pierwsze - biłem rekordy w Tetrisa na starej komórce. Po drugie - zacząłem się modlić. Wiedziałem, że istnieje coś takiego jak różaniec, ale nie znałem tajemnic i nie wiedziałem, jak go odmawiać. Zacząłem jednak mówić dziesiątki i setki „Zdrowaś Mario”. Przeplatałem je modlitwą „Ojcze nasz”. W pewnym momencie, a była to niedziela, uświadomiłem sobie, że ze mną wszystko ok. Wiedziałem, że minął krwotok. Powiedziałem o tym mojej pani doktor prowadzącej. Nie bardzo mi uwierzyła. Wysłała mnie do innego szpitala, do lekarza specjalisty. Przywieźli mnie na wózku, bo nie miałem już sił. Zbadał mnie i potwierdził, że wszystko jest w porządku. To był dla mnie pierwszy sygnał, że Bóg to nie ściema. Uświadomiłem sobie także, że istnieje ktoś taki jak Matka Boża, która wysłuchuje naszych próśb i wstawia się u Boga. To było dla mnie coś niesamowitego.