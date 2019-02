Św. Paweł VI pokazał w Humanae vitae jak głosić Ewangelię

Kiedy św. Paweł VI na 10 lat przed swoją śmiercią ogłosił Humanae vitae, nikt się nie spodziewał, że będzie to ostatnia z jego pięciu encyklik. Można sądzić, że chciał, aby to w tym dokumencie wybrzmiewało dla przyszłych pokoleń to, co najważniejsze w jego nauczaniu – czytamy w watykańskim przesłaniu na międzynarodową konferencję o tej encyklice, która jutro rozpoczyna się w Rwandzie.