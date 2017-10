Św. Krzysztof ,,na trasę'', a ,,Żyd''... na kasę :)

W folklorze ludowym motywowanym katolicyzmem święci bywają wyznaczeni do konkretnych zadań: św. Antoni do znajdowania zgubionych przedmiotów, św. Krzysztof do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym (kierowcom).

Zgłaszam hipotezę: pojawił się NOWY ŚWIĘTY - "święty Żyd" od chronienia pieniędzy.

Stąd nie jest przypadkiem, że na straganie (gdzieś w Polsce, nie pamiętam, gdzie to sfotografowałem) właśnie obok breloczków ze świętym Krzysztofem (do zawieszenia na nich kluczyków samochodowych) leży św. Żyd do wieszania na ścianie domu, aby chronił "kasę". :)

Paweł Jędrzejewski

