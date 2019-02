Sven Hannawald przyznaje, że Horngacher wraca do Niemców

Sven Hannawald nie ma wątpliwości, że Stefan Horngacher przejdzie po zakończeniu obecnego sezonu do reprezentacji Niemiec. ,,Horngacher pracował parę lat u boku Wernera Schustera i gdyby miał przejąć teraz ten zespół, wiedziałby, co robić. Nie pozostaje nic innego, jak czekać'' - powiedział w rozmowie z ,,Onetem''.

,,Sam moment ogłoszenia decyzji przez Schustera chyba nie był najlepszy. To normalne, że jego ruch wywołał burzę i dyskusje w Polsce. To zawsze powoduje zamieszanie, teraz jest ono tym większe, że sytuacja ma miejsce przed mistrzostwami. My znaleźliśmy się w podobnym położeniu w 2003 roku w Predazzo z Reinhardem Hessem. Też pojawiły się plotki, jakoby ten miał odejść. To wszystko spowodowało, że zaliczyliśmy najgorsze mistrzostwa. Mam nadzieję, że tak nie będzie w przypadku reprezentacji Polski'' - powiedział Hannwald.