Suski: 'W Polsce ścierają się wielkie interesy obcych służb'

„Ta sprawa musi być poddana bardzo szczegółowej analizie, czy np. dane osobowe naszych rodaków nie były wykorzystywane i przekazywane tej fundacji w celu bardziej precyzyjnego „targetowania”, czyli celowania z przekazem do środowisk, które są podatne na mobilizację pod kątem pewnych haseł politycznych” - mówił prof. Zybertowicz w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info.

Gośćmi programu byli m.in. poseł Marek Suski, prof. Zybertowicz, poseł Zbigniew Gryglas z Nowoczesnej czy Stanisław Żaryn – rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych.

Prof. Zybertowicz przypomniał:

„Fundacja Otwarty Dialog w wyniku współpracy z firmą Google uzyskała około pół miliona złotych”.

Dodawał także, że Google dysponuje ogromną ilością danych osobowych oraz prywatnych. Podkreślił wówczas:

Za pomocą takich informacji można bardzo precyzyjnie „targetować” grupy i osoby, które próbuje się mobilizować do działań”.

Przeciwnego zdania był Gryglas, który powiedział:

„Sugerowanie, że protesty społeczne, które odbyły się w związku z siłowym wprowadzaniem zmian w sądownictwie, były inspirowane, sterowane zza granicy to jest wielkie nadużycie”.

MSZ zwróciło się do Fundacji Otwarty Dialog o niezwłoczne przesłanie wszystkich uchwał zarządu fundacji za lata 2013-2017 r. To reakcja na wniosek koordynatora służb specjalnych ministra Mariusza Kamińskiego, który chciał, by Fundację skontrolowano. Decyzję. Tak komentował to Stanisław Żaryn:

„Inicjatywa pana ministra Kamińskiego ma związek z ostatnimi wydarzeniami w Polsce i ostatnią aktywnością pana Bartosza Kramka, jednego z członków władz fundacji. W ocenie ministra Kamińskiego ostatnie wpisy pana Bartosza Kramka, które były również promowane przez oficjalne kanały informacyjne fundacji, były wpisami nieodpowiedzialnymi i wręcz skandalicznymi”.

Przypomnijmy – Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog w 16 punktach przedstawił plan obalenia obecnego rządu polskiego. Poseł PiS Marek Suski komentował z kolei:

„Polska jest dużym, europejskim krajem, w którym ścierają się bardzo wielkie interesy […] Wielkie interesy są wspierane przez działania służb specjalnych krajów, które te interesy mają. To elementarne zadanie państwa, aby chronić obywateli. Państwo polskie musi bronić obywateli przed manipulacją”.