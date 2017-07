Suski: Prezydent nie skończył szkoły podstawowej polityki

Poseł PiS Marek Suski zabrał głos w sprawie decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Jak powiedział, krytykował prezydenta „delikatnie, z poczuciem humoru”.

Jak podkreślił w wywiadzie dla Telewizji Republika Suski, „Rzeczywiście prezydent popełnił błąd, jak to w życiu bywa. Czasem jest się skrytykowanym za błędy”. Jak dodał: „Ja krytykowałem pana prezydenta delikatnie, z poczuciem humoru. Sam wręcz fizycznie walczyłem o zmiany w sądownictwie, mam nawet siniaki na brzuchu, jak mnie Petru ze swoją bandą przycisnął do stołu prezydialnego”.

Na pytanie, czy gdyby Marek Suski był prezydentem, to podpisałby trzy ustawy, poseł PiS odparł: „Zdecydowanie tak. Przede wszystkim spotkałbym się z ministrem sprawiedliwości i przed wniesieniem tych ustaw zgłosiłbym swoje uwagi, a nie grożąc wetem szantażował, że jak nie wniesiecie moich uwag to zawetuję. Moim zdaniem to szkoła podstawowa polityki, której pan prezydent chyba nie skończył”.

krp/telewizjarepublika.pl, Fronda.pl