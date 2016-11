Suski: Amber Gold miała parasol ochronny na samej górze

reklama

Jeżeli zaangażowani byli ludzie bezpośrednio związani z premierem, bo syn premiera bywał tam. Także dzisiejszy obywatel Ukrainy Sławomir Nowak, były minister, za czasów którego wydawano przyśpieszone zgody na działalność OLT to pokazuje, że jednak to była firma, która miała parasol ochronny najwyższych czynników państwowych – powiedział w „Czterech stronach” Marek Suski, wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. Amber Gold.

Według Suskiego to nie państwo P. są największymi beneficjentami piramidy finansowej, którą był Amber Gold. Komisja nadal to bada, jednak obecnie posiada jedynie poszlaki, „Ślady gdzieś we mgle w różnych łańcuszkach spółek zagranicznych się rozmywają. Być może będziemy musieli zwrócić się o pomoc prawną do innych państw” – powiedział Suski.

Amber Gold miał według Suskiego powstać początkowo jako coś małego, by później „została zagospodarowana przez inny interes, który próbował użyć tego, jako narzędzia. Pan P. być może był świadomym, albo nie do końca świadomym narzędziem” – ocenił Suski.

Suski przypomniał także o roli syna Donalda Tuska, który przy okazji afery Amber Gold przyczynił się do osłabienia LOTu oraz próby przejęcia go przez inny podmiot:

„Doprowadzenia do słabej kondycji, by mógł przejąć go jakiś inny podmiot za nieduży procent wartości wyjaśnił. Jego zdaniem w wyniku tych działań LOT został osłabiony. Przyczyniły się do tego bardzo konkurencyjne ceny biletów, te same kierunki lotów oraz te same godziny. – Do czego również przyczynił się syn Donalda Tuska, który pracował na lotnisku i pod fałszywym nazwiskiem Józefa Bąka przekazywał tego rodzaju informacje do firmy OLT”

