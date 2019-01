Surowy czosnek na czczo - to mnie trzyma przy życiu!!!

Najpierw podgrzej piekarnik do 180 stopnii. Obierz czosnek, polej sreberko oliwą a następnie zawiń je w główki czosnku. Piecz około półtora godziny, kiedy gotowe wyjmij z piekarnika i zostaw czosnek na parę minut. W międzyczasie wrzuć do garnka troche masła i dwie łyżki oliwy i podgrzej do średniej temperatury. Dodaj cebulę i trzymaj na ogniu około 10 minut. Gdy czosnek ochłonie ugnieć go przy pomocy widelca, a następnie wrzuć do garnka, następnie dodaj bulion i zioła. Następnie blenduj zupę do uzyskania jednolitej konsystencji. Gdy już ją uzyskasz postaw znów na ogniu i dodawaj kwaśnej śmietany mieśzając w garnku. Na koniec dopraw solą i pieprzem. Jak wiadomo czosnek poddany długotrwałej obróbce termicznej traci do 80% substancji aktywnych, głównie allicyliny, dlatego warto na sam koniec wcisnąć 2 ząbki świeżego czosnku aby spotęgować ilość allicyliny.

Jest to doskonały przepis, który poprawia zdrowie i ochroni przed zachorowaniami, może i przygotowanie zajmuje czas ale warto mieć w w zamrażarce zawsze porcję zupy, gdy tylko poczujesz że łapie cię przeziębienie będziesz dysponować najlepszym na nie lekarstwem.