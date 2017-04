Sumliński: WSI- jądro zła

reklama

zdj. własne reklama

Wojciech Sumliński udzielił wywiadu dla portalu The Nowy Polski Show.co.uk. Opowiedział w nim o walce z WSI i... pewnym zdarzeniu w życiu.

W pewnym momencie dziennikarz śledczy, wykończony medialną nagonką postanowił odebrać sobie życie. Sumlińskiego udało się jednak uratować, dzięki czemu dziś wiemy więcej o tym, jakim państwem była tak naprawdę III RP.

Czy Polaków poddano zbiorowej "lobotomii"? Czemu w III RP odwrócono pojęcia- zło nazwano dobrem, zdrajców-bohaterami, bohaterów zdrajcami? Jak to się stało, że Wojciech Sumliński targnął się na swoje życie i co pomogłu mu dojść do siebie?

POSŁUCHAJ

ajk/Thenowypolskishow.co.uk, Fronda.pl

14.04.2017, 20:52