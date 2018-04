Sumliński ostro o ustawie 447: Nowy rozdział 'przedsiębiorstwa Holokaust'. NON POSSUMUS- choćby zawyło piekło i szatani!

Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował dziś tzw. ustawę 447, która budzi spore kontrowersje i nie jest zbyt dobra dla Polski.

Problem z ustawą i pewne niebezpieczeństwa, które za sobą niesie, zauważył szef polskiego MSZ, Jacek Czaputowicz. Z kolei były minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz uznał, że reakcja polskiej dyplomacji jest nie tylko późna, ale i niewystarczająca.

Głos w sprawie tyleż kontrowersyjnej, co groźnej ustawy zabrał również dziennikarz śledczy, Wojciech Sumliński. Oto całość tekstu, który ukazał się na stronie sumlinski.pl:

Niech nam nikt nie opowiada bzdur i nie zaklina rzeczywistości mówiąc, że przegłosowana właśnie przez amerykański Kongres ustawa 447 - dająca prawo Departamentowi Stanu do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców - nie ma żadnego znaczenia, bo gdyby nie miała znaczenia, Żydzi nie parliby tak mocno do jej przegłosowania.

Niech nam nikt nie mówi więcej o przyjaźni polsko- żydowskiej czy polsko - izraelskiej, bo czegoś takiego nie ma i nigdy nie było. Przedsiębiorstwo Holokaust na naszych oczach, przy otwartej kurtynie, otwiera właśnie nowy rozdział, który ma doprowadzić do wydarcia z Polski miliardów dolarów i do popchnięcia naszego kraju na skraj przepaści, a tymczasem polscy decydenci vide wicepremier Jarosław Gowin – „ustawa nie ma znaczenia prawnego, nie może być podstawą do roszczeń” – czy szef MSZ Jacek Czaputowicz (ten sam, który za Grossem kłamliwie obciąża Polaków o mord w Jedwabnem) – „nie przywiązywałbym do ustawy zbytniej wagi, ponieważ Polska nie jest w niej wymieniona w nazwie i w treści” – strugają durniów i mydlą nam oczy.

Trzeba zdać sobie sprawę, że stajemy właśnie w obliczu bardzo poważnego zagrożenia i tylko od nas, od naszej determinacji i odwagi, zależy to, czy pozwolimy na dalsze naigrywanie się z prawdy, naszej historii i naszego prawa.

Opinia publiczna, to wielka siła, dużo większa, niż wielu mogłoby się wydawać i to od niej zależy, czy pozwolimy decydentom na dalsze upokarzanie naszego kraju i płaszczenie się przed Żydami, dla których fakty historyczne i polskie prawo nie mają żadnego znaczenia.

Choćby wyło piekło i szatani – w tej sprawie, bez względu na wszystko, nie wolno nam ustąpić nawet na cal, bo od tego zależy nie tyle los następnej kadencji – jak patrzą politycy – ile los następnych pokoleń. NON POSSUMUS.





Wojciech Sumliński/sumlinski.pl