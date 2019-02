Sumliński odpowiada Jędrzejewskiemu. 'Przekroczono wszelkie granice cynizmu i podłości'

"Niechaj polski premier powie w Izraelu - gdzie przybędzie na zaproszenie tamtejszych władz, które wyciągną doń przyjazna dłoń (to na razie utopia) - że w 1939 Żydzi tysiącami radośnie witali współpracującą z nazistowskimi Niemcami Armię Czerwoną wkraczająca do Polski od wschodu, a później w barwach UB tysiącami mordowali polskich patriotów i żołnierzy AK - zachowacie Państwo spokój? A przecież w przeciwieństwie do słów premiera Izraela polski premier, który odważałby się powiedzieć takie słowa, powiedziałby samą prawdę! Jak zareagowałaby na te - prawdziwe, podkreślam - słowa opinia publiczna w Izraelu i tak zwana "społeczność międzynarodowa"? To nie jest pytanie podchwytliwe, bo każdy, kto nie jest ślepy i głuchy zna na nie odpowiedź"- napisał dziennikarz śledczy.