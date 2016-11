Sumliński: Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera

reklama

RAGMENT KSIĄŻKI pt. "NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ANDRZEJA LEPPERA"

Premiera wydawnicza – 23 listopada br.

Premiera - spotkanie z autorem: 29 listopada godzina 18 00

Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” Aula główna ul. Dewajtis 3 w Warszawie.

– To była decyzja pod wpływem chwili. Gdy dotarłem do Włodzimierza Wolyńskiego, gdzie urzęduje ksiądz Mykoła Hinajło, zapadał już zmierzch. Plebania usytuowana jest na obrzeżach, to zapadła dziura za rogatkami miasta. Z zewnątrz budynek sprawiał wrażenie opuszczonego i wszystko to wyglądało bardzo dziwnie. Domyślasz się na pewno, że nerwy miałem napięte jak postronki i w ogóle czułem się, jakbym przyjechał na miejsce zbrodni. Ksiądz już na mnie czekał, bynajmniej nie z odbezpieczoną bronią, a z obiadem. Kawior, ryba i ziemniaki. Udawał roztargnionego, ale od początku wiedziałem, że to blef. Swój pozna swego. Długa to była rozmowa. Nie chcę ci niczego sugerować. Zależy mi, żebyś pogląd wyrobił sobie sam…

Słuchając majora pomyślałem, że jest twardszy niż sądziłem. Zwłaszcza po tym, co przeżył. Po śmierci Petro Stecha wiedzieliśmy, że teraz musi nadejść jedna z tych chwil, kiedy trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i stanąć z niebezpieczeństwem twarzą w twarz. Byliśmy świadomi tragicznej wymowy śmierci lubelskiego adwokata zamordowanego przecież zaledwie kilka dni wcześniej oraz faktu, że jeżeli nie uczynimy czegoś, i to prędko, to ta historia także dla nas może mieć przykry koniec. Czuliśmy, że jesteśmy na dobrym tropie, ale zarazem mieliśmy świadomość, że ten, kto pilnował tej sprawy po obu stronach granicy, nie popełni błędu zaniechania. Swoją pewność czerpaliśmy z doświadczenia. W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, najlepszym rozwiązaniem – może nawet jedynym rozwiązaniem – wydawało się wywołanie reakcji łańcuchowej, o której tyle razy mówiliśmy. By to jednak osiągnąć, konieczne było podjęcie nie byle jakiego ryzyka, a na to, po traumatycznych doświadczeniach, jakie obaj mieliśmy za sobą, nie miał ochoty żaden z nas. A jednak Tomek zdecydował się zagrać va banque. Nie po raz pierwszy zdumiała mnie jego determinacja. – Wsłuchaj się dobrze. Nagranie jest przeczyszczone, bo w tle było włączone radio, ale da się wszystko zrozumieć – major włożył pendrive’a do laptopa. Z głośnika przenośnego komputera popłynął głos radiowego spikera, na który nałożyły się głosy rozmówców.

***

– Niech się pan rozgości.

– Mogę zapalić?

– Oczywiście. Jak pan do mnie trafił?

– Jak pan wie, niedawno zginął Piotr Stech, który z kolei sporo wiedział o śmierci Andrzeje Leppera. Wiem, że obaj byli księdzu znani. I że często tu przyjeżdżali.

– Dużo ludzi do mnie przyjeżdża, także takich, których nie znam prawie wcale. Dla przykładu pan do mnie teraz przyjechał, chociaż się nie znamy.

– Ale w rozmowie telefonicznej ksiądz się zgodził, bym przyjechał.

– Byłem pana ciekaw, po prostu, ale zostawmy to. Pozwoli pan, że najpierw ja zadam pytanie?

– Proszę bardzo.

– Po co pan się w to pakuje? Andrzej Lepper i Piotr Stech są martwi, jak ta ryba, którą ma pan na talerzu. A ludzie, którzy teoretycznie mogą za tym stać, nadal żyją.

– Jak widzę, ksiądz myśli tak, jak ja. Bo ja też nie wierzę, że te dwie śmierci, to kwestia przypadku.

– Powiedziałem „teoretycznie”, ale niech będzie. Powiem panu szczerze, że kiedy zginął Piotrek, sam przestraszyłem się nie na żarty. Ale, nim zaczniemy, jeszcze tylko jedno pytanie.

– Proszę.

– To, co pan teraz robi, to jest jakaś organizacja czy prywatnie?

– Prywatnie. Przygotowuję i oceniam materiały. Jestem na początku drogi. Rozmawiam z ludźmi, jeżdżę, pytam i akurat Zakon Rycerzy Michała Archanioła ksiądz oraz osoba księdza są w tej mojej łamigłówce brakującym ogniwem, które mnie interesuje.

– Co konkretnie pana interesuje? – Przeczytałem w artykule, że służył ksiądz w Polsce, w wojsku, w lotnictwie.

– W lotnictwie. Żagań, Szprotawa, Zielona Góra, Głogów, Legnica, Krzywa. Jako ciekawostkę mogę panu powiedzieć, że w Legnicy było liceum ukraińskie dla mieszkających na Dolnym Śląsku Ukraińców, wysiedlonych w ramach Akcji Wisła w latach 1945-1947. Poznałem tam członków i władzę stowarzyszeń ukraińskich. Może na tej podstawie – wiedzy o mojej przeszłości i służbie w jednostce armii radzieckiej w Polsce – sądzono, że byłem oficerem GRU? Oprócz tego, że zostałem duchownym, udzielałem się politycznie, byłem radnym do sejmiku wołyńskiego i szefem sztabu wyborczego generała Aleksandra Skipalskiego, generała SBU. Ja i Skipalski pochodzimy z tych samych okolic Lubomla.

– Skipalski też należy do Zakonu?

– Tak, należy. Podobnie jak członkowie Sądu Najwyższego Ukrainy, inteligencja i ci, którzy myślą o Ukrainie. Oleg Soskin, ten profesor i założyciel Instytutu Transformacji Społeczeństwa, który twierdzi, że Zakony zgrupowane wokół Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie są wykorzystywane przez rosyjski wywiad, kłamie. W czasach Związku Radzieckiego byłem członkiem tajnego wtedy Związku Oficerów Ukrainy, po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę działającego już oficjalnie i może niektórzy to mylą.

Major wcisnął pauzę. – Przerywam ten jeden jedyny raz, bo teraz będzie ciekawostka. Dokładnie w tym momencie do Hinajły zadzwonił generał Skipalski, były zastępca szefa SBU, współtwórca kontrwywiadu wojskowego Ukrainy. Interesujące, nieprawdaż? Chyba że chcesz wierzyć, że to przypadek… Major ponownie uruchomił nagranie, na którym pojawił się dźwięk dzwoniącego telefonu.

– O, witam pana generała. Widzę, że mam podsłuch. Skąd wiesz, że rozmawiamy z panem, który przyjechał z Polski? Rozmawiamy o Andrzeju Lepperze. Ciekawa rozmowa…

– To ja wyjdę na papierosa, porozmawiajcie sobie…

– Nie, nie, proszę zostać. My porozmawiamy później…

– Przepraszam cię. Oddzwonię za dwie, trzy godziny… To generał Skipalski, członek Zakonu. Kiedyś był funkcjonariuszem KGB, potem zastępcą szefa naszej służby bezpieczeństwa, dobry człowiek. Spotkaliśmy się po raz pierwszy na tajnym posiedzeniu Związku Oficerów Ukrainy. Byli tam także inni oficerowie ze Lwowa i Wołynia. Podczas tajnego spotkania członkowie ZOU planowali stworzenie struktur armii ukraińskiej i ukraińskich służb specjalnych w niepodległym państwie ukraińskim zdając sobie sprawę, że czasy Związku Radzieckiego jako całości odchodzą do lamusa. ZOU w zamyśle założycieli miał pełnić rolę kuźni kadr dla armii ukraińskiej i służb specjalnych, budować je w oparciu o zasady patriotyzmu w połączeniu z wartościami prawosławnymi.

