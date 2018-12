Sukces rządu! To był najlepszy rok dla budżetu od 1989. Możliwe zrównoważenie

Eksperci nie mają wątpliwości 2018 rok był najlepszym od 1989 roku w kontekście przychodów do budżetu państwa oraz wzrostów całej gospodarki.

Dzięki działaniom polskiego rządu, udało się nie tylko wydać dużo, chociażby 23 miliardy złotych na program "Rodzina 500 plus", ale przede wszystkim znaleźć sposoby, na zwiększenie wpływów do budżetu, chociażby poprzez poprawienie ściągalności podatków.

"To wszystko sprawia, że rok 2018 w budżecie był czasem niskich wydatków, przede wszystkim mniejszej od planu o ok. 10 mld zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rosnących wpływów z podatków dochodowych" - mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millenium dla portalu Forsal.pl