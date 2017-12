Suddeutsche Zeitung: KE chce uderzyć w Polskę 'na niespotykaną do tej pory skalę'

Jak donosi dzisiejszy niemiecki dziennik „Suddeutsche Zeitung”, Komisja Europejska uważa, że polskie państwo jest zagrożone i ma zamiar w związku z tym przygotować dla Polski surową karę.

Suddeutsche Zeitung przestrzega wprost przed eskalacją konfliktu na niespotykaną do tej pory skalę. Brukselscy korespondenci dziennika, Daniel Broessler i Thomas Kirchner poinformowali:

„Unia Europejska znajduje się krótko przed eskalacją konfliktu z krajem członkowskim Polską na niespotykaną dotychczas skalę”.

KE ma zamiar po raz pierwszy w historii Wspólnoty wdrożyć postępowania w oparciu o art. 7 traktatów unijnych. Powód? „Jednoznaczne niebezpieczeństwo poważnego naruszenia praworządności”.

Decyzja ta ma zapaść w środę, o ile premier Morawiecki nie obieca zmiany stanowiska w sprawie konfliktu o polski wymiar sprawiedliwości. Tymczasem nowy szef rządu podkreślał:

„We wspólnocie suwerennych państw, jaką jest UE, państwa powinny mieć prawo do tego, by reformować swoje wymiary sprawiedliwości”.

Według informacji anonimowego urzędnika KE wysokiej rangi, komisarze mają porównywać ustawy o KRS i SN z rekomendacjami, jakie w lipcu KE przyjęła wobec Polski.

Morawiecki mówił również:

„Jak rozumiem już podjęta została decyzja, że w przyszłą środę KE zamierza uruchomić art. 7.1, to zapewne będzie on uruchomiony, to jest ich prerogatywa”.

