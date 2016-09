Maryja, św. Franciszek, św. Ojcec Pio - im sam Bóg przebił serca

reklama

W sobotę, 17 września 2016, w zakonach franciszkańskich obchodzimy Święto Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu. O teologii tego święta dla Fronda.pl mówi franciszkanin, ojciec Paweł Warchoł OFMConv, prorektor Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”.





Fronda.pl: Czy może nam Ojciec przypomnieć samo wydarzenie stygmatyzacji św Franciszka?

Otrzymał je na górze Alwerni, gdy rozważając mękę Pańską, zobaczył Serafina mającego sześć ognistych skrzydeł, a pomiędzy nimi podobiznę ukrzyżowanego człowieka, którego ręce i nogi były rozciągnięte na krzyżu. Znikająca wizja spowodowała odciśnięcie na ciele Franciszka znaków męki Zbawiciela, nie wyłączając rany boku, z której wypływająca krew plamiła habit. Zostało także przebite serce, miejsce łączności ze Zbawicielem. Franciszek przyjął cierpienie Chrystusa, by upodobnić się do Niego i nosić w sobie podobiznę Ukrzyżowanego, stając się prototypem następnych stygmatyków. Bez niego nie pojmie się stygmatyzacji, bo bez niego ono w ogóle by się nie pojawiło. W nim odbija się prawda o misterium Golgoty.

F: Czy świętemu Franciszkowi jako pierwszemu przebito serce? Czy znamy jakieś postacie które dostąpiły tego wcześniej?

Przyjmuje się, że pierwszym stygmatykiem był św. Franciszek i prawdopodobnie pierwszym, który doświadczył przebicia serca. W czasach współczesnych ten dar otrzymał św. Pio z Pietrelciny, zwany „drugim Franciszkiem”.

Spośród kobiet św. Teresa z Avila też doznała przez serafina przebicia serca. Wizję tę ukazał włoski artysta Bernini w słynnej rzeźbie w kościele karmelitów Santa Maria della Vittoria w Rzymie. Jeszcze św. Weronika Giuliani, kapucynka doznała przebicia serca. Po śmierci znaleziono na jej sercu liczne godła męki Pańskiej jako znaki doskonałego zjednoczenia i upodobnienia do serca Chrystusa. Przyjmuje się, że od czasów św. Franciszka, w historii Kościoła było ponad 300 stygmatyków, w większości kobiet.

Pierwsza jednak osobą, która doświadczyła w sposób duchowy przebicia boku była Maryja. Spełniła się przepowiednia Symeona, że Jej duszę przebije miecz. Przepowiednia jest to zapowiedź duchowego męczeństwa Maryi. W słowach Symeona zawarte jest podobieństwo między przebitym sercem Zbawiciela a duchowo zranionym sercem Maryi. Idea współcierpienia Maryi stała się pobudką kultu niepokalanego Serca Maryi.



Fronda.pl: Co mam mówi to wydarzenie o miłości św. Franciszka do Jezusa i podobieństwie do Maryi Niepokalanej

Św. Franciszek jest tym, który poprzez przebicie swego serca zjednoczył się duchowo z Jezusem i Matką. Potwierdza się prawda, którą wypowiedział św. Paweł Apostoł: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Gal 2, 19). Franciszek podobnie jak Maryja został zraniony przez miłość, która odcisnęła w ich sercu ślad.

Rozmawiała Maria Patynowska

17.09.2016, 9:00