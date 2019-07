Stygmatyczka, która przemawia do dzieci

Szwajcaria przygotowuje się na kanonizację Marguerite Bays. Ta XIX-wieczna mistyczka do dziś urzeka ludzi swą prostotą. Była krawcową, co rano pracowała na roli, ale przede wszystkim dużo się modliła, najczęściej różańcem i starała się o najuboższych w swej okolicy, głównie o dzieci. Ubierała je i dokarmiała, a także prowadziła do Boga. W wieku 39 lat została cudownie uzdrowiona z raka jelit. Stało się to w dniu ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny. Nieco później otrzymała stygmaty. Co piątek w stanie ekstazy współuczestniczyła w męce Chrystusa.